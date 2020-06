Funerali Francesca Gattuso, dichiarazione della famiglia rivolta a tutta la cittadinanza

Espressamente autorizzato dal signor Franco Gattuso, papà della cara Francesca, venuta purtroppo a mancare lasciando nel dolore e nello sgomento tutta la comunità di Corigliano Rossano e quanti le hanno voluto bene, comunico quanto segue.

La famiglia Gattuso, nel ringraziare vivamente per i numerosi attestati di cordoglio finora pervenuti, intende invitare tutti coloro che desiderano farlo a partecipare liberamente alla cerimonia funebre della giovane e sfortunata Francesca, in programma per domani, venerdì 5 giugno, dalle ore 16.30 presso il Santuario Santa Maria ad Nives di Schiavonea; le esequie saranno infatti pubbliche affinché ciascuno possa rivolgere l’ultimo saluto a Francesca. Si raccomanda, tuttavia, la massima cautela e l’invito alla prudenza, evitando in modo assoluto, in ottemperanza alle vigenti normative governative, assembramenti d'ogni genere e comportamenti irrispettosi della salute di se stessi e degli altri, munendosi di mascherine e in ossequio alle previste distanze sociali.

L’accorato invito che la famiglia Gattuso rivolge, pertanto, a tutta la cittadinanza è alla partecipazione ma all’insegna della responsabilità d’ognuno, ringraziando a tal proposito per il prezioso ausilio le Forze dell’ordine. Si esprime fin d’ora gratitudine per la sincera presenza e la fattiva collaborazione.

Fabio Pistoia

