Addio alla giovane Francesca, ringraziamenti della famiglia Gattuso alla città

Un'intera città ha partecipato quest'oggi alla cerimonia funebre della giovane Francesca Gattuso. A nome dell'intera famiglia, si riporta la seguente dichiarazione rivolta a tutta la comunità. "Nelle tragedie come questa che ci ha direttamente e duramente colpito, come nei tanti lieti avvenimenti che pur ci sono stati, la comunità di Corigliano Rossano, e in particolar modo di Schiavonea, ha dimostrato il suo grande cuore.

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento nei confronti delle Istituzioni a ciascun livello e delle Forze dell'ordine per l'impegno profuso, ma soprattutto verso i nostri concittadini che sono stati presenti, fisicamente e non solo, accanto alla nostra famiglia, nel momento dell'ultimo saluto all'adorata Francesca; presenti in modo numericamente massiccio e, prima ancora, spontaneo e sincero. In virtù di questo grande slancio di generosità, ci siamo sentiti famiglia nella famiglia, parte integrante di quel nucleo d'affetti che è costituito dalla nostra gente: solare anche in un funesto giorno di pioggia come questo. Infinite grazie a tutti".

Fabio Pistoia

