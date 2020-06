Rifiuti, di domenica e a ritmi serrati per ripulire territorio

Settimana intensa,raccolte tonnellate di immondizia. Prossimi step aree montane e completamento contrade.

Corigliano – Rossano (Cs), sabato 6 giugno 2020 - Rifiuti, quella appena conclusasi è stata una settimana intensa per quanto riguarda gli interventi di pulizia e rimozione dei cumuli di spazzatura da tutto il territorio comunale. Zona per zona, contrada per contrada, postazione per postazione, le operazioni di raccolta delle ingenti quantità di indifferenziata volgono quasi al termine.



È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che domani, domenica 7 giugno, ad essere interessati dagli interventi straordinari sarà l’area montana nel territorio di Corigliano e la zona di Santa Croce, dove si concluderanno le operazioni di bonifica. Seguirà la sanificazione delle aree sul manto stradale che in queste settimane di emergenza hanno ospitato sacchetti di immondizia.



Nel territorio di Rossano le zone scalo e centro storico sono state quasi tutte completate. Restano singole postazioni a Torre Pisani, a Piragineti e al Frasso. Oggi, sabato 6, sono state avviate le operazioni di raccolta a Pirro Malena e alla Zolfara. È partita ed è terminata anche l’attività di pulizia a contrada Toscano. Restano ancora le contrade Pantano, Foresta, Fossa, Seggio e Parco dei Principi. Da domani e ancora per tutta la settimana ed a ritmi serrati si procederà anche in contrada Santa Maria delle Grazie e nella parte montana di Rossano.



Stampa Email