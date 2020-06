Spericolato inseguimento nella notte a Schiavonea, brillante operazione dei Carabinieri

Oltre 10mila euro di sanzioni per un ventenne alla guida.

E' stata una notte a dir poco movimentata, quella appena trascorsa, per i Carabinieri della Compagnia di Corigliano agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta.

Una brillante operazione è stata infatti portata a termine presso la frazione Schiavonea dai militari dell'Arma; operazione rischiosa per gli stessi uomini in divisa, i quali hanno dovuto inseguire un'auto a folle velocità dopo che il conducente si era sottratto ad un'attività di controllo.

Il fatto è accaduto, per la precisione, intorno alle 3 di questa mattina, allorquando un'Alfa Romeo 147 non si fermava all'alt imposto dai militari e il cui automobilista si scopriva poi essere già sfuggito, una decina di giorni addietro, ad un altro controllo dei Carabinieri dando vita ad un inseguimento e facendo perdere le proprie tracce. Questa volta, però, l'uomo non l'ha fatta franca. Dopo l'ennesima fuga, s'innescava, difatti, un pericoloso inseguimento tra l'auto in questione e le pattuglie dei Carabinieri, snodatosi tra viale Salerno, via Giannone e via Levante, e culminato in una via senza uscita. Da qui lo stop alla fuga dell'auto e all'identificazione di tutti gli occupanti, grazie anche all'intervento di ulteriori due pattuglie frattanto sopraggiunte sul luogo.

I militari scoprivano ben presto il perché di tale reiterato comportamento fuggitivo. Alla guida del mezzo sedeva, difatti, un giovane di 20 anni, coriglianese, risultato essere privo di patente poiché non l'aveva mai conseguita e la stessa auto risultava priva della necessaria copertura assicurativa addirittura dall'anno 2015; inoltre, fatto ancor più grave, la medesima vettura era stata interdetta alla circolazione poiché sottoposta a precedente sequestro amministrativo in quanto risultata essere priva d'assicurazione. Si procedeva, dunque, alle relative contravvenzioni e al sequestro dell'automobile, affidata alla Depositeria giudiziaria che procederà alla confisca del medesimo veicolo, che diverrà pertanto di proprietà della stessa Depositeria in quanto già sottoposta a sequestro, e provvederà successivamente alla sua vendita o distruzione.

Salatissime sanzioni emesse dai militari nei confronti di chi si è reso responsabile di tale scellerato comportamento, dando vita ad un inseguimento con le forze dell'ordine per le strade del borgo marinaro di Schiavonea, pari ad oltre 10mila euro perché trovato alla guida del mezzo senza aver mai conseguito la patente, per la mancanza dell'assicurazione e per non essersi fermato all'alt imposto dai Carabinieri. Il titolare del veicolo, invece, è stato denunciato per omessa custodia giudiziaria del veicolo stesso.

Quella portata a termine nelle ore della notte appena trascorsa rappresenta, pertanto, una brillante operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano, che con diligenza hanno posto fine alla circolazione di un'auto a dir poco pericolosissima in caso di incidenti stradali, poiché appunto priva di copertura assicurativa da ben cinque anni, risultato di una sinergica azione condotta dai militari con tempismo e abnegazione.

Fabio Pistoia

