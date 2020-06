Controlli dei Carabinieri nella Piazzetta di Schiavonea, invito al rispetto delle regole e alla fattiva collaborazione

E' frenetica e intensa l'attività di controllo posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta, anche per quanto riguarda lo svolgimento dell'aggregazione e della convivialità all'interno della "storica" Piazzetta Portofino di Schiavonea, borgo marinaro e località turistica del comune di Corigliano Rossano.

Aggregazione e convivialità che devono avvenire pur sempre e comunque all'insegna del rispetto delle regole, e da qui la presenza, anche nel fine settimana appena trascorso, dei Carabinieri, nonché della Polizia di Stato e della Polizia municipale, per tutelare la salute e l'incolumità dell'intera comunità.

Non solo lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti (come si ricorderà, al termine della scorsa stagione estiva furono gli stessi militari dell'Arma a far chiudere per un determinato periodo di tempo un'attività situata nei pressi della Piazzetta perché considerata abituale luogo di ritrovo di pregiudicati e di persone dedite al suddetto spaccio), ma anche e soprattutto rispetto delle vigenti normative in materia di somministrazione di bevande alcoliche, da parte degli esercenti commerciali, ai ragazzi di minore età, assolutamente non consentito, nonché in materia di misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Non è possibile assistere ad intere comitive di decine di giovani raggruppati in Piazzetta, ad esempio intorno alla fontana ubicata al centro, o addirittura circolare in gruppo senza mascherina, né pretendere che l'ordine sia garantito dalle Forze dell'ordine ad ogni istante e ad ogni centimetro dell'area né dagli stessi titolari delle attività situate nella zona, che cercano di fare il possibile per evitare assembramenti d'ogni genere. Un dato positivo è costituito dal fattivo spirito di collaborazione di numerosi cittadini con opportune segnalazioni, ma quel che occorre, al contempo, è la stessa maturità da parte di altri concittadini che non devono essere indifferenti o addirittura accondiscendenti nei confronti di simili errati comportamenti. Controlli a tappeto, dunque, e condotti con la consueta solerzia e professionalità, da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, in simultanea azione con un accorato invito alla responsabilità comune affinché si possa trascorrere la stagione estiva ormai alle porte in modo sereno, ordinato e sicuro.

Fabio Pistoia

Stampa Email