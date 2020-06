In memoria di mastro Filippo Tavernise

Ci ha lasciati Mastro Filippo Tavernise. Se n’è andato in modo discreto e quasi silenzioso, così come è stata la sua vita. In tanti a Corigliano l’hanno conosciuto e stimato, e gli hanno voluto bene. Ce lo ricordiamo ancora, fino a qualche anno addietro, nel suo locale, a Via San Francesco, dove svolgeva il suo mestiere di falegname.

Egli ha continuato a lavorare, anche se non la intensità di una volta, nella falegnameria storica, che fu di suo padre, l’indimenticato Mastro Pietro.

Era una delle falegnamerie più rinomate e importanti di Corigliano, ai tempi in cui erano tanti gli artigiani che in paese svolgevano il loro lavoro con passione, professionalità e dedizione.

Mastro Filippo era un uomo buono, gentile, affettuoso e disponibile verso tutti.

Negli ultimi anni si era stabilito presso l’abitazione del fratello, Ing. Pasquale, dove veniva amorevolmente accudito dalle stesso fratello, da sua moglie e dagli adorati nipoti.

Al fratello Pasquale, alla cognata Rosella, ai nipoti, in questo momento così triste, vadano i sensi della più profonda vicinanza e del più sincero affetto, da parte mia e dei tanti che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo.

Certamente il ricordo di Mastro Filippo resterà a lungo nei nostri cuori.

Franco De Luca



