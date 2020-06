Picchiava e insultava l’ex moglie, 32enne arrestato dai Carabinieri a Corigliano Scalo

Una domenica d’inizio estate caratterizzata negativamente nell’area urbana di Corigliano, purtroppo, da un fatto di cronaca verificatosi nel primo pomeriggio odierno. Ancora una volta, un episodio di violenza domestica, avente come protagonista l’assurda ira di un uomo contro una donna, culminato col provvidenziale intervento dei Carabinieri della locale Compagnia agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta.

Quest’oggi, infatti, un equipaggio dipendente dalla sezione radiomobile di Corigliano Calabro, unitamente ad altre pattuglie dei Carabinieri, interveniva presso un’abitazione di Corigliano Scalo su richiesta della centrale operativa locale, a seguito della segnalazione di una feroce lite in famiglia. Una volta giunti sul posto, i militari provvedevano all’identificazione del soggetto: si tratta di M.G., classe 1988, pregiudicato, il quale stava praticamente aggredendo, fisicamente e verbalmente, l’ex coniuge.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente per separare il violento uomo dalla donna, si vedevano costretti a bloccare lo stesso e a portarlo in caserma a seguito della sua resistenza; d’accordo col Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, i militari lo dichiaravano in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti aggravati in famiglia, e per la precisione sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato col rito direttissimo.

Fabio Pistoia

