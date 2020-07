Schiavonea: carenza idrica, interventi su via del Grecale

Corigliano – Rossano (Cs), martedì 14 luglio 2020 – Carenza idrica, interventi in corso a Schiavonea. Da giorni sono in fase di realizzazione lavori sulla rete in più punti della città per migliorare la distribuzione idrica e superare le criticità del periodo estivo. Nella giornata odierna, martedì 14, si sta intervenendo sulla condotta idrica di via del Levante e via del Grecale per migliorare la qualità del servizio presso le utenze di quest'ultima. È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che nei prossimi giorni si provvederà al riequilibrio della rete, in termini di pressione e portata, a beneficio dell’intero borgo di Schiavonea.

