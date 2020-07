Corigliano-Rossano | TUTTI I NOMI | “Colletti bianchi”: coi 16 arrestati altri 32 indagati

Secondo la Procura ecco chi faceva gli affari sporchi nelle aste giudiziarie del Tribunale di Castrovillari

Sono quasi una cinquantina in tutto - 48 per l’esattezza - gl’indagati nel fascicolo della Procura di Castrovillari denominata White collar che stamane ha condotto i finanzieri del Gruppo di Sibari a dare esecuzione ad una corposa ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 16 persone, molte delle quali notissimi professionisti (avvocati, commercialisti, agronomi, imprenditori e dipendenti pubblici) di Corigliano-Rossano e non solo, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale castrovillarese Carmen Ciarcia su richiesta del sostituto procuratore Luca Primicerio. Tra gli arrestati, in 9 sono finiti in carcere, mentre per altri 7 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Indagate a piede libero, invece, altre 32 persone (pure tra esse sono numerosi i professionisti, gl’imprenditori ed altri cosiddetti “colletti bianchi”).

Le accuse nei loro confronti vanno dall’associazione per delinquere finalizzata a turbare le aste giudiziarie dello stesso Tribunale di Castrovillari attraverso la corruzione in atti giudiziari, la violazione del segreto d’ufficio, la truffa ed il falso. Ecco l’elenco completo di tutt’e 48 gl’indagati: LEGGI ARTICOLO COMPLETO

