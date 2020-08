Coriglianese alla guida di un tir finisce in una scarpata: salvato dai Vigili del Fuoco

Un uomo di 57 anni, originario di Corigliano Calabro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale di grave entità. Il coriglianese, alla guida di un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori da Foggia a Scafati, dove era diretto, è stato estratto dal tir precipitato nel vuoto sul territorio del comune di Conza della Campania,

nell'avellinese, finendo in una scarpata. L'uomo è stato liberato dai Vigili del Fuoco che lo hanno recuperato, tagliando le lamiere che lo avevano imprigionato.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente, lungo la SS 7, al Km 14 nel territorio del comune di Conza della Campania. Ma soltanto dopo diverse ore hanno concluso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, dopo il completo recupero del pesante automezzo, che per ragioni non ancora chiare è sbandato, finendo nella scarpata sottostante la carreggiata e ribaltandosi.

Il coriglianese, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato successivamente trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. Ci sono volute circa sei ore di lavoro per il recupero dell’automezzo e la messa in sicurezza dell’area e si è reso inoltre necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale del Comando irpino ad Avellino.

Fabio Pistoia

