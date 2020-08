Ferragosto,cambia la viabilità



Schiavonea/giovedì 13 divieto sosta per Borgo in Jazz. Rossano/13-14-15 limitazioni nel Centro storico.

Corigliano-Rossano (Cs), mercoledì 12 agosto 2020 – Festeggiamenti in onore dell’Achiropita e Borgo in Jazz, domani, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15, giorno di Ferragosto cambierà la viabilità a Schiavone e nel centro storico di Rossano.



È quanto contenuto nelle due ordinanze firmate oggi (mercoledì 12) dal dirigente della Polizia Locale Paolo Lo Moro e finalizzate a disciplinare il traffico e a tutelare la pubblica incolumità in occasione degli eventi in programma.



A Schiavonea, giovedì 13, in occasione della manifestazione Borgo in Jazz, sarà istituito il divieto di sosta su via Gaeta, via Genova, via Napoli, via Lecce, via Alassio, via Imperia e via Cattolica, dalle ore 18 alle ore 24.



Sempre giovedì 13, dalle ore 7, per consentire le operazioni di montaggio del palco, sarà vietata la sosta su Piazza Steri. Qui, venerdì 14 e sabato 15, sarà istituito il divieto di fermata dalle ore 8 fino a cessata esigenza. Il divieto sarà esteso dalle ore 14 su piazza Matteotti, piazza SS.Anargiri, piazza Duomo, via Plebiscito, via S.Bartolomeo; dalle ore 18 su corso Garibaldi e precisamente da piazza SS. Anargiri all’incrocio con piazza De Rosis; dalle ore 20.30 su piazza Matteotti, piazza SS. Anargiri, piazza Duomo, C.so Garibaldi, via Plebiscito, via S.Bartolomeo e via G. Rizzo/incrocio via Acqua di Vale.



È invertito il senso unico di marcia di via discesa S.Nilo con direzione via S. Bartolomeo contestualmente alla chiusura del circuito interessato dalla manifestazione.



Tutti i veicoli provenienti da via S. Nilo, giunti a all’incrocio con via discesa S. Nilo, hanno l’obbligo di proseguire a sinistra. I veicoli transitanti su via Toscano Mandatoriccio hanno l’obbligo di svolta a destra per via Arcivescovado. Tutti i veicoli provenienti da SP 188, giunti a all’incrocio con via G.Rizzo/Acqua di Vale, previo esaurimento parcheggio, hanno l’obbligo di proseguire a destra per via G. Rizzo (direzione montagna).



Tutti i veicoli provenienti da via G.Rizzo (montagna), giunti all’incrocio con via G. Rizzo/Acqua di Vale, previo esaurimento parcheggio G. Rizzo, hanno l’obbligo di proseguire a sinistra per via Acqua di Vale (SP 188).



