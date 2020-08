La scomparsa della signora Palummo, testimone preziosa della storia di Corigliano

Nei giorni scorsi, la sua dipartita terrena ha rattristato moltissimi concittadini. D’altronde, non poteva essere diversamente poiché lei è stata, e rimarrà per sempre, una figura preziosa della storia di Corigliano, testimone della crescita demografica e sociale del luogo che le ha dato i natali, dove ha vissuto la sua intera esistenza e ha creato una splendida famiglia.

Ci riferiamo alla signora Teresa Biondino vedova Palummo, a tutti difatti nota come la “signora Palummo”, che proprio nei prossimi giorni, e precisamente il 16 agosto, avrebbe compiuto 87 anni. Una signora molto nota e stimata nella comunità coriglianese, che nei suoi confronti nutriva sentimenti di profondo affetto perché la sua figura ha accompagnato, in particolar modo, la crescita e lo sviluppo dello Scalo cittadino.

Lavoratrice instancabile, madre e moglie premurosa e sempre attenta, la signora Teresa ha dato alla luce ben 8 figli, di cui 5 femmine e 3 maschi, e tutti, in città, ricordano bene il suo sorriso, la sua gentilezza, il suo modo di essere donna dai modi garbati e dal temperamento sempre dinamico. Chi ha avuto la fortuna di farne la conoscenza, ha tuttora impresso la sua immagine e la sua operosità nell’abitazione dove ha vissuto per tanti e tanti anni, dirimpetto la stazione ferroviaria di Corigliano.

Una donna che non si è mai risparmiata, prodigandosi per quanti avevano bisogno e necessità, capace di avere sempre una buona parola nei confronti di chiunque. Una donna dalle grandi virtù e dal carattere forte e dolce allo stesso tempo, tanto da farsi subito volere bene non solo dalla sua grande famiglia, costituita oltre che dai figli anche da numerosi nipoti, ma da un po’ tutti i suoi concittadini nonché, negli ultimi anni, anche dalla seconda famiglia presso la quale trascorreva le sue giornate, amorevolmente assistita, ossia la Casa protetta “San Pio e Madonna dell’Immacolata” di Corigliano Scalo.

Il prossimo 16 agosto non sarà possibile festeggiare in terra il compleanno della signora Palummo, ma siamo certi che Lassù, nella Luce del Signore, le giungerà l’abbraccio e la gratitudine della comunità coriglianese per l’esempio di donna e lavoratrice che ha rappresentato, continuando a vegliare sui suoi affetti più cari.

Fabio Pistoia

