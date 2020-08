Corigliano, rapina e ferisce connazionale nel centro storico: subito acciuffato dai Carabinieri

Al lavoro anche nel giorno di Ferragosto, al fine di garantire il primato della sicurezza e della legalità sull’intero territorio. I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta, non lesinano mai tempo ed energie nel quotidiano impegno profuso, anche nei giorni delle tradizionali festività, nello svolgimento del proprio operato.

Nello specifico, nella giornata di ieri sono stati i militari della Stazione di Corigliano Centro ad effettuare una brillante operazione a seguito di un grave fatto di cronaca verificatosi nelle ore immeditamente precedenti nel borgo antico ausonico. Un uomo di nazionalità nordafricana è stato infatti rapinato da un altro uomo, risultato poi essere un connazionale, armato di un collo di bottiglia e di un coltello; dopo averlo ferito, il malfattore si è impossessato del telefono cellulare della vittima nonché dei soldi in contanti in possesso, pari alla somma di 50 euro, per poi darsela a gambe svignate.

Prontamente intervenuti i Carabinieri del Centro storico di Corigliano, i quali, dopo essersi subito attivati per allertare i soccorsi e provvedere a far trasportare dai sanitari del 118 l’uomo presso il locale ospedale per le cure del caso, si sono immediatamente messi sulle tracce del rapinatore. E così, nel giro di poche ore, grazie anche alle indicazioni fornite dalla vittima, i militari hanno rintracciato l’autore della rapina, un cittadino di nazionalità nordafricana attualmente impegnato come bracciante agricolo nella Piana di Sibari, trovando presso la sua abitazione sia il telefono cellulare trafugato che la banconota da 50 euro poco prima sottratta, tutto sequestrato e restituito al legittimo proprietario. Tradotto in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in attesa della relativa misura cautelare.

Brillante operazione dei militari dell’Arma coriglianese operanti nel Centro storico, pertanto, nel giorno di Ferragosto, ulteriore riprova della bontà dell’incessante lavoro svolto da tutta la locale Compagnia dei Carabinieri.

Fabio Pistoia

