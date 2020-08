Centro storico,caduta calcinacci da palazzina

Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 20 agosto 2020 – Caduta di calcinacci da una palazzina abbandonata in via Piave, non si registrano danni a persone dall’episodio verificatosi questa mattina (giovedì 20) nel centro storico di Corigliano.



È quanto fanno sapere l’assessore ai centri storici Annamaria Turano ed il vicesindaco Claudio Malavolta che stanno assistendo al sopralluogo della Polizia Municipale e dei vigili del fuoco. È sopraggiunto il tecnico per le verifiche sulla stabilità della struttura, un’abitazione privata, in completo stato di abbandono che insiste sulla strada che da Piazza del Popolo conduce al Coriglianeto. Per motivi di sicurezza si valuta anche se sgomberare le famiglie che abitano nelle costruzioni contigue.



