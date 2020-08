Corigliano: dallo scontro tra ciclomotori al sequestro di mezzi, intensa attività dei Carabinieri

Sono state ore di frenetica attività, quelle della serata di ieri, per i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. I militari, infatti, sono intervenuti sia sul luogo ove è accaduto un incidente stradale dal forte impatto tra due mezzi e sia nel consueto controllo della circolazione stradale, ravvisando e punendo talune irregolarità.

L’incidente in questione si è verificato in contrada Santa Lucia e ha interessato due ciclomotori, i cui conducenti hanno riportato traumi cranici ma, da quanto si apprende, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Altro incidente, invece, si è verificato in via Provinciale, sempre allo Scalo cittadino, ma ha visto come protagonista un’automobile uscita fuori di strada e registrato l’intervento dei Vigili urbani.

Intensa è stata, poi, l’attività di controllo dei Carabinieri sui mezzi in transito nella località Schiavonea, dove i militari hanno sorpreso, in via Barletta, il conducente di un ciclomotore privo dell’apposito casco, sottoponendo quindi il mezzo a fermo amministrativo, nonché un’auto sprovvista della necessaria assicurazione, disponendo pertanto il sequestro amministrativo del veicolo e infliggendo al guidatore una sanzione ammontante a 868 euro.

Prosegue in modo incessante, dunque, l’opera meritoria della locale Compagnia dei Carabinieri per garantire la sicurezza sul territorio dell’area urbana coriglianese, soprattutto nei luoghi particolarmente frequentati da residenti e turisti in questi ultimi scampoli d’estate.

Fabio Pistoia

Stampa Email