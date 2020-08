Corigliano Rossano, il consigliere comunale Raffaele Vulcano positivo al Covid

Raffaele Vulcano, consigliere comunale di Corigliano Rossano, è risultato positivo al Covid e ora è in isolamento domiciliare. Lo stesso consigliere ne ha dato notizia sulla sua bacheca facebook: «Ho contratto il Covid, vorrei rassicurare tutti gli amici che in questo momento numerosi mi stanno contattando sul mio stato di salute.

Sto bene e d attualmente sono in isolamento domiciliare per come concordato con la locale ASP, già da stamattina i diretti contatti riconducibili alla mia persona si sono sottoposti, come da protocollo, all’esecuzione di tamponi presso i locali dell’Asp, ciò al fine di mappare al meglio la situazione. Spero tutto questo possa finire nel minor tempo possibile. Nel frattempo raccomando a tutti prudenza ed il fondamentale rispetto delle regole. Invito altrettanto chiunque è venuto in contatto con me di recente a stare tranquilli perché al momento non c’è un pericolo di contagio».

Vulcano ha riferito di non aver frequentato locali della movida o luoghi affollati, né è stato in vacanza in altre località.

Fabio Pistoia

