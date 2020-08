Corigliano, a passeggio con la moto radiata dalla circolazione da oltre trent’anni

Prosegue quotidianamente l’accurata attività di controllo della circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta, in tutto il territorio della locale area urbana. Anche la giornata di ieri ha visto alacremente impegnati i militari, i quali, soprattutto nelle ore serali e nel borgo marinaro e turistico di Schiavonea, hanno provveduto a controllare oltre 50 tra veicoli e persone.

Nel corso della predetta attività, sono stati scoperti dai militari tre veicoli (due autovetture e un motociclo) privi della necessaria assicurazione, infliggendo le relative sanzioni ai rispettivi conducenti. A dir poco particolare la situazione nella quale si sono imbattuti i medesimi Carabinieri, che nel fermare il guidatore di un motociclo privo di casco hanno in realtà scoperto che lo stesso mezzo (un Piaggio Vespa degli anni Sessanta), restaurato e ben tenuto dal suo proprietario, era stato addirittura radiato dalla circolazione stradale da oltre trent’anni, e precisamente dal 1989.

Una volta appurato tutto ciò, i militari hanno provveduto, come previsto dal Codice della Strada, al sequestro ai fini della confisca del motociclo (con relativa sanzione che verrà determinata dalla Prefettura). Il mezzo è stato pertanto affidato alla Depositeria giudiziale per la suddetta confisca e la conseguente distruzione.

Prosegue in modo incessante, dunque, l’opera meritoria della locale Compagnia dei Carabinieri per garantire la sicurezza della circolazione stradale sul territorio dell’area urbana coriglianese, soprattutto nei luoghi particolarmente frequentati da residenti e turisti in questi ultimi scampoli d’estate.

Fabio Pistoia

