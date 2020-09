Corigliano, carenza idrica: "L'Amministrazione individui chi si allaccia abusivamente"

Un disperato quanto legittimo e condivisibile grido d’allarme per quanto concerne la fruizione del servizio idrico. A rivolgerlo è un cittadino residente nell'area urbana di Corigliano. "È vero che sovente il disservizio idrico è dovuto a guasti sulla rete idrica fatiscente o al guasto di un impianto a pompa sommersa dei rispettivi pozzi, sparsi per il territorio, ma è anche vero - questo l'appello del cittadino nella sua lettera aperta - che spesso è di tutt’altra natura.

Ovvero, spesso dell’acqua comunale se ne fa un uso improprio. In molti usano l’acqua comunale, alla quale si allacciano abusivamente, per innaffiare appezzamenti di terreni seminati ad ortaggi. Io sono uno tra le tante vittime che quando si alza la mattina, per fortuna a periodi, non riesce a lavarsi per poi andare a lavoro".

L'auspicio, pertanto, è che le preposte autorità si adoperino per individuare eventuali allaggi abusivi alle condotte idriche comunali.

Fabio Pistoia



