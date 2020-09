Corigliano Scalo, dai motocicli rubati alle guide spericolate: notte di controlli a raffica dei Carabinieri

È stata una notte d’intensi controlli, quella appena trascorsa, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano con l’obiettivo di garantire la corretta circolazione stradale e la serenità della locale popolazione. Particolare attenzione è stata riservata dal Capitano Cesare Calascibetta e dai suoi uomini alla zona di Corigliano Scalo e, soprattutto, in via Fontanelle e contrada San Francesco, nei pressi di aree (ambedue situate nei pressi di un noto supermercato), abitualmente frequentate da numerosi giovanissimi.

In effetti, in una delle suddette i militari dell’Arma ausonica hanno provveduto a controllare circa 10 ciclomotori e 20 ragazzi, a tre dei quali sono state inflitte delle contravvenzioni perché sorpresi contemporaneamente a bordo di un motorino 125; due di loro senza casco protettivo e, addirittura, un minore sul medesimo mezzo. Il conducente è stato perciò sanzionato con salate ammende, oltre al fermo amministrativo di 60 giorni del motorino, mentre il minore d’età è stato affidato ai genitori.

Altro risultato da evidenziare, nell’ambito della medesima attività di controllo, è quello afferente l’aver tolto dalla circolazione un ciclomotore sprovvisto della necessaria copertura assicurativa, condotto tra l’altro da un uomo, originario della Romania ma da anni residente nell’area urbana di Corigliano, che non aveva mai conseguito la relativa patente di guida. Dagli accertamenti effettuati, inoltre, è emerso che il suddetto ciclomotore risultava essere stato rubato e che il telaio non combaciava con quello della targa oggetto di furto; da qui il sequestro penale del mezzo a due ruote, con conseguenziale affidamento alla Depositeria giudiziale, una serie di sanzioni inflitte al guidatore per i motivi sopra contestati (per un ammontare complessivo di circa 10 mila euro) e la denuncia penale dello stesso alla Procura della Repubblica di Castrovillari per il reato di ricettazione.

Controlli a iosa, dunque, sull’intero territorio coriglianese nell’ottica di preservare eventuali situazioni di pericolo alla circolazione stradale e alla pubblica incolumità, individuando e punendo i trasgressori di turno alle vigenti norme e prestando particolare attenzione ai luoghi frequentati dagli adolescenti. Ancora una volta gratitudine e riconoscenza alla locale Compagnia dei Carabinieri, col Capitano Cesare Calascibetta in testa, per questa costante attività a beneficio della comunità.

Fabio Pistoia

