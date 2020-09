Addio a due amici coriglianesi in Argentina

Oggi sono scomparsi due grandi amici a Buones Aires in Argentina. Entrambi nati a Corigliano Calabro e poi emigrati per far fortuna in terre promesse. Grazie alle loro capacità e dedizione al lavoro hanno portato onore e orgoglio alle loro famiglie ma soprattutto al loro caro paese di nascita.

Gli amici che non ci sono piu’ sono PEPPINO COSENTINO noto artigiano nell’ambito del mobile e ELSA SERRANO nata ELSA ROMIO nota Stilista nell’alta moda Argentina.

Peppino Cosentino, ha arredato i migliori negozi e abitazioni dell’Argentina, ha creato è costruito mobili per persone importanti in Argentina ma anche in italia. Partito come tanti altri alla ricerca di fortuna in Argentina è riuscito a farsi apprezzare prima come persona umile e amico di tutti e poi come bravo artigiano del mobile.

Purtroppo all’improvviso è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti quelli che lo conoscevano e stimavano.

Purtroppo nello stesso momento ci ha lasciato un’altra coriglianese, nota in argentina e nel mondo come la stilista dei VIP e Politici argentini , con il nome di ELSA SERRANO (cognome del marito) o meglio ELSA ROMIO.

La stilista argentina Elsa Serrano è morta in un incendio a casa sua Serrano ha avuto il suo più grande momento di popolarità negli anni '90 e ha vestito persone come Susana Giménez, Mirtha Legrand e Claudia Villafañe nel suo matrimonio con Diego Maradona.

La stilista argentina Elsa Serrano è morta all'età di 73 anni dopo che il suo appartamento nel quartiere Retiro di Buenos Aires ha preso fuoco, ed è stato causato da un cortocircuito elettrico. Serrano, nata Elsa Romio in Calabria a Corigliano Calabro, Italia, è arrivata da adolescente con la sua famiglia a Buenos Aires e dagli anni '60 si è dedicata al design haute couture. Negli anni '90 ha avuto i suoi anni più popolari, quando è stata scelta per disegnare abiti per personaggi dei media come Mirtha Legrand, Susana Giménez (che indossava uno dei suoi modelli nel suo matrimonio con Huberto Roviralta), Graciela Alfano, l'allora first lady L'argentina Zulema Yoma e sua figlia Zulemita Menem.

Guarda il Video: https://youtu.be/LQ5WUmATWo4

Tutta la popolazione Coriglianese è vicina al dolore delle famiglie Serrano, Romio e Cosentino.

