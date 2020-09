Corigliano, tenta d'investire un carabiniere per sfuggire al posto di blocco: arrestato 21enne

Un gesto folle che poteva sfociare in una vera e propria tragedia. Non può che definirsi in altro modo quello compiuto da un cittadino residente nell’area urbana di Corigliano, dell’età di 21 anni, che nella serata di ieri, per sfuggire ad un posto di blocco dei Carabinieri della locale Compagnia, ha tentato addirittura d’investire con la propria automobile un militare.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi che si è evitato il peggio, poiché l’uomo della Benemerita ha schivato il giovane gettandosi in tempo per terra.

I fatti si sono verificati all’altezza della rotatoria di via Berlinguer, allo Scalo cittadino, nel corso dei consueti e accurati controlli alla circolazione stradale ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. È qui, difatti, che alla vista di una vettura che procedeva a forte velocità i militari hanno intimato l’alt, provocando l’immediata quanto assurda reazione del 21enne alla guida del medesimo mezzo.

Una volta registrato il comportamento, scomposto e a dir poco pericoloso, del suddetto automobilista coriglianese, gli uomini della Radiomobile hanno chiamato i rinforzi e così, con l’ausilio di altre pattuglie dell’Arma, si è dato vita ad un vero e proprio inseguimento per le vie dello Scalo cittadino, culminato in via Fontanelle dove si è posto fine alla sconsiderata corsa del 21enne. Quest’ultimo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, la quale ha tuttavia dato esito negativo. Sono dunque in corso ulteriori accertamenti per comprendere cosa ha spinto il guidatore ad arrivare a mettere a repentaglio la vita di un militare pur di sfuggire alla predetta attività di controllo.

Lo sconcertante accaduto induce a rinnovare attestati di stima e gratitudine al Capitano Cesare Calascibetta e a tutti gli uomini della Compagnia dei Carabinieri per l’incessante e quotidiano lavoro svolto, con rigore e professionalità, al servizio della sicurezza della comunità coriglianese.

Fabio Pistoia

