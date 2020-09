Fugge dai Carabinieri con la moto da cross, arrestato 19enne

Si è dato alla fuga, seminando il panico tra residenti ed esercenti commerciali che in quei momenti s’accingevano ad abbassare le saracinesche delle rispettive attività alla luce del tradizionale orario di chiusura.

Una fuga che ha visto protagonisti i Carabinieri della Stazione di San Demetrio Corone, dipendente dalla Compagnia di Corigliano Calabro guidata dal Capitano Cesare Calascibetta, ed un ragazzo di 19 anni.

Il tutto ha avuto inizio nella serata di ieri allorquando i militari hanno notato, in zona Caminona di San Demetrio Corone, un ragazzo dal comportamento sospetto alla guida di una grande moto da cross enduro; identificatisi, gli stessi hanno pertanto chiesto a quest’ultimo di fermarsi per fornire le proprie generalità ed effettuare un relativo controllo, ma il giovane si è sottratto a tutto ciò dando vita ad un inseguimento, protrattosi fino a fuori il paese. Il 19enne, per tentare di dileguarsi, ha abbandonato la moto e si è gettato a gambe levate tra i rovi, dove è tuttavia terminata la sua corsa perché accerchiato dai militari e rimasto ormai senza via d’uscita.

Da un accurato controllo personale effettuato da parte degli uomini della Benemerita nei confronti del ragazzo, residente nel comune di Cassano allo Ionio e dunque “in trasferta”, è emerso un esito negativo, da qui l’attenzione si è dunque spostata sulla grande moto da cross enduro; il telaio del mezzo, in effetti, si è rivelato parzialmente abraso, ed è stato pertanto sequestrato penalmente per accertare l’eventuale provenienza delittuosa. Sanzionato amministrativamente per guida senza aver mai conseguito la patente, nonché con la moto risultata priva d’assicurazione e di targa, il 19enne è stato inoltre arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, così come concordato con il Pm della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Fabio Pistoia



Stampa Email