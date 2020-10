Corigliano, auto in fiamme in via Berlinguer. Ma è solo un incendio accidentale

Un po’ di paura, più che comprensibile, per l’involontaria protagonista dell’accadimento, ma per fortuna nessun dolo né, tantomeno, alcuna grave conseguenza per l’incolumità fisica della donna.

Erano circa le 22 di ieri sera allorquando l’automobile guidata da una signora, appena scesa dall’abitacolo, ha iniziato a prendere fuoco; incendio di natura accidentale, come prontamente appurato dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Corigliano Rossano.

Sul posto, in via Berlinguer di Corigliano Scalo, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, oltre ai già menzionati Vigili del fuoco. Le origini dell’incendio, che ha interessato la piccola utilitaria della signora nonché un’altra vettura parcheggiata lì vicino, è da ricercare in un corto circuito oppure in un problema sviluppatosi all’impianto elettrico.

Fabio Pistoia



Stampa Email