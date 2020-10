CORIGLIANO-ROSSANO, BANDIERE A MEZZ’ASTA PER SANTELLI

MESSAGGIO CORDOGLIO STASI E GRILLO

Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 15 ottobre 2020 – Promuovere sempre una leale e costruttiva collaborazione e condivisione tra le istituzioni ed i loro rappresentanti per imboccare percorsi virtuosi che, al di là dell’appartenenza politica, si muovano nella direzione dello sviluppo e della crescita dei territori. È, forse, questo, il messaggio più forte ed il metodo che lascia alla sua terra che amava tanto la Presidente Jole Santelli.

È quanto dichiarano il Sindaco Flavio Stasi e la Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo interpretando i sentimenti di sgomento e dolore dell’intera collettività per la prematura scomparsa della prima donna al vertice della massima istituzione di governo in Calabria e prima donna a guidare una regione del Mezzogiorno del Sud. In segno di lutto – fanno sapere - le bandiere saranno issate a mezz’asta.

Restare senza una guida in questo momento buio e quando si erano messi in campo tutti gli sforzi e la creatività per risollevare le sorti di questa terra, penalizzata ulteriormente da un’emergenza sanitaria senza precedenti, lascia sgomenti tutti.

