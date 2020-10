UDC: dolore e cordoglio per la morte di Jole Santelli

In molti casi, il valore delle persone si apprezza ancora di più nel momento in cui le perdiamo. E’ certamente il caso del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per tutti Jole.

Jole, perché veniva naturale appellarsi a lei chiamandola semplicemente con il suo nome di battesimo, per la sua verace natura di donna calabrese, che veniva fuori in tutte le sue manifestazioni. Spesso spontanee, sempre allegre. Nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Regione, così come in momenti di festa. Una donna forte e convinta delle potenzialità della Calabria e della qualità del Progetto Politico avviato.

L’UDC di Corigliano – Rossano esprime il suo profondo dolore e il suo cordoglio per la morte di Jole. Dolore per la dipartita, ingiusta e immatura, di una donna della nostra terra, che aveva in sé la gioia di lavorare per il suo popolo. Dolore per la nostra Regione, che, ancora una volta, si vede costretta a rimboccarsi le maniche e iniziare da capo un percorso virtuoso avviato solo pochi mesi fa.

Siamo convinti però che, proprio avvalendoci dell’eredità della forza e del carattere, con cui Jole aveva saputo lottare per anni contro la sua malattia, abbiamo il dovere di continuare il percorso avviato.

Lo dobbiamo a Jole e a tutti i suoi amati calabresi.

Corigliano – Rossano, 16 ottobre 2020

UDC CORIGLIANO - ROSSANO

