Sospese le lezioni al Plesso Scolastico "A. Toscano"

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000) N. 173 del 16 Ottobre 2020.

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ PLESSO SCOLASTICO “A. TOSCANO” FACENTE PARTE DELL’I.C. “C. GUIDI” DI VIA A. MORO – CORIGLIANO CENTRO STORICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CAUSA DI INFILTRAZIONI DI ACQUA ED INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO IN PARTE DEL CENTRO STORICO E DELLO SCALO DI CORIGLIANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

− In data 15.10.2020 la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “C. Guidi”, Dott.ssa Silvana G. Sapia, segnalava telefonicamente a questo Ente la presenza di acqua sui muri perimetrali dei vani facenti parte del Plesso “A. Toscano” di Via A. Moro – Corigliano Centro Storico;

− Nonostante i tempestivi e ripetuti sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali è stato riscontrato che il disagio cagionato dal fenomeno copioso di infiltrazioni di acqua permane a tutt’oggi, dal momento che l’intervento di scavo, con l’ausilio di mezzi meccanici, del terreno a ridosso dei muri interessati, non è risultato sufficiente per il superamento del problema;

− In data odierna la stessa Dirigente comunicava a questo Ente a mezzo PEC prot. 93638 il persistere delle infiltrazioni presso il plesso scolastico Toscano area Aula Magna, con gravi disagi e possibile compromissione dell'impianto elettrico;

− conseguentemente alla predetta comunicazione, è stato riscontrato il pericolo di cui sopra da ulteriore sopralluogo dei tecnici comunali;

ATTESO CHE

⮚ La situazione venutasi a creare dalle copiose infiltrazioni di acqua determinano una condizione di pericolo all’incolumità sia degli alunni che del personale scolastico, determinato soprattutto dalla compromissione dell’impianto elettrico del Plesso Scolastico;

RILEVATO CHE

⮚ Si rende necessario un intervento urgente e risolutivo, atto a scongiurare il pericolo sia per gli alunni che per il personale scolastico, ma anche ad evitare possibili ulteriori danni sia alle strutture che agli impianti del Plesso;

⮚ Trattandosi di infiltrazioni provenienti dalla rottura delle tubazioni delle condotte idriche comunali, dovranno essere debitamente isolati i tratti delle rete idrica interessata, anche con la preventiva e momentanea interruzione della fornitura di acqua proveniente dalle fonti di approvvigionamento circostanti, come pozzi e condotte adduttrici;

CONSIDERATO CHE

⮚ l'Amministrazione Comunale intende intervenire immediatamente per la risoluzione definitiva delle problematiche sopra menzionate e descritte;

PRECISATO CHE

⮚ il provvedimento in oggetto comporta necessariamente la sospensione delle lezioni e delle attività del Plesso Scolastico “A. Toscano” dell’I.C. “C. Guidi” per i giorni di sabato 17 e lunedì 19 del corrente mese, nonché l’interruzione della fornitura dell’acqua potabile di parte della rete idrica cittadina del Centro Storico di Corigliano per la giornata di domani sabato 17 dalle ore 7:00 alle ore 11:00;

RITENUTO CHE

- ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione di un’ordinanza, volta a risolvere definitivamente le problematiche infiltrative che potrebbero causare ulteriori danni alle strutture murarie ed agli impianti del Plesso, nonché pericolo per l’incolumità degli alunni e del personale scolastico, mediante la anche la interruzione dell’attività scolastica;

- sussistono i presupposti per l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 a tutela della salute degli alunni e del personale scolastico e delle strutture facenti parte del Plesso Scolastico in questione;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui s’intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al Lunedì 19 c.m. (incluso), salvo eventuali proroghe:

⮚ la sospensione delle lezioni e delle attività del PLESSO SCOLASTICO “A. TOSCANO” FACENTE PARTE DELL’I.C. “C. GIUDI” DI VIA A. MORO – CORIGLIANO CENTRO STORICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;

⮚ l’Interruzione dell’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO, mediante la chiusura di parte della Rete di Distribuzione cittadina della Zona del Centro Storico e dello Scalo di Corigliano, a decorrere dalla ore 7:00 alle ore 11:00 di domani Sabato 17 c.m.;

DISPONE

− che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata:

al Prefetto della Provincia di Cosenza;

al Comando di Polizia Locale;

a tutte le forze dell’ordine presenti su Corigliano-Rossano;

a tutti gli uffici comunali coinvolti;

− che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Flavio Stasi



Stampa Email