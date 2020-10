Cantinella: si ribalta col trattore, ricoverato a Cosenza

Brutto incidente, questa mattina, in Via Ligabue, nella popolosa frazione Cantinella di Corigliano Rossano. Un trattore si è ribaltato e il conducente, soccorso con l'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale "Annunziata" di Cosenza. Le sue condizioni, tuttavia e per fortuna, non sarebbero così gravi da far temere per la sua vita.

