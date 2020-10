Covid, maxi-controlli dei Carabinieri in Piazza Salotto



Sanzionati 6 giovani. Altri due trovati in possesso di marijuana.

Covid e movida, scattano i controlli dei Carabinieri. Anzi, ad onor del vero, maxi-controlli ad opera della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro, col Capitano Cesare Calascibetta in testa. Sabato sera, difatti, i militari hanno effettuato un accurato servizio finalizzato a garantire il rispetto, da parte di cittadinanza ed esercenti, delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione epidemica da Coronavirus. In particolare l’attività ha principalmente riguardato la zona ove maggiore è il fenomeno d’aggregazione sociale, anche per la presenza di numerose attività commerciali dedite alla ristorazione, ossia la centralissima Piazza Salotto in Corigliano Scalo.

In ottemperanza al DPCM del 13 ottobre scorso, gli uomini della Benemerita hanno svolto controlli in 7 attività situate nella suddetta area e nelle immediate vicinanze, invitando i titolari a rispettare gli orari di chiusura stabiliti dal Governo nonché le regole afferenti le differenziazioni tra servizio ai clienti seduti ai tavoli e quelli, invece, collocati in piedi all’ingresso delle medesime attività.

I Carabinieri hanno effettuato un meticoloso controllo in materia di lotta agli assembramenti e rispetto delle norme inerenti i dispositivi di protezione individuale. A tal proposito, sono stati sanzionati 6 giovanissimi, tra i quali alcuni di minore età e pertanto con relativo obbligo in solido per i rispettivi genitori, perché trovati sprovvisti di mascherine o addirittura situati in assembramenti oltre che privi delle stesse. Sanzioni ammontanti a 280 euro se ridotte e di 400 se maggiorate.

Il weekend è da sempre stato momento tanto atteso dai giovani per la cosiddetta movida e i bagordi del caso, ma adesso occorre usare la massima cautela per prevenire il Covid. Non sono infatti mancati i pertinenti richiami mossi dai militari a coloro i quali credevano di rispettare la legge indossando la mascherina per contenere la pappagorgia. In questi casi i tutori della legge si sono limitati a spiegare l’uso corretto di quello che ormai è uno strumento indispensabile di prevenzione e contenimento del contagio.

L’imponente operazione realizzata dal Capitano Calascibetta e dai suoi uomini è proseguita fino all’una di notte, senza riscontrare eccessi né problematiche di sorta, infondendo fiducia e serenità nella comunità. L’attività di controllo ha interessato anche, come di consueto, la circolazione stradale e i ciclomotori parcheggiati nei pressi di Piazza Salotto e in Via Nazionale. Durante la serata, i militari hanno inoltre sanzionato amministrativamente due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, con spinelli o modiche quantità della medesima sostanza.

Cos’altro aggiungere se non registrare i numerosissimi attestati di stima e riconoscenza che giungono in queste ore all’indirizzo della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano, da parte di ampi strati della cittadinanza e di genitori in particolar modo, per tale meritoria opera mirata a salvaguardare la salute pubblica. Complimenti e gratitudine nei confronti del Capitano Cesare Calascibetta, guida attenta e dotata di rara sensibilità, e di tutti gli uomini dell’Arma coriglianese, ai quali non possiamo che volentieri unirci.

Fabio Pistoia



