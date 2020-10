Schiavonea, anziano rapinato in pieno giorno sul lungomare. Indagano i Carabinieri

Una rapina nel bel mezzo della mattinata odierna sul lungomare di Schiavonea, borgo marinaro e turistico di Corigliano Rossano. Un fatto di cronaca che ha visto come vittima di alcuni balordi un cittadino di 75 anni

residente nella medesima frazione e sul quale sono immediatamente state avviate le indagini da parte della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro, egregiamente guidata dal Capitano Cesare Calascibetta.

Questi i fatti, raccontati dall’anziano involontario protagonista dell’accadimento e tramutati nero su bianco in una denuncia presentata nella medesima mattinata presso la caserma dei Carabinieri di Corigliano Scalo. Erano circa le 10.30 di oggi allorquando l’uomo s’accingeva a fare la sua consueta passeggiata sul lungomare di Schiavonea, anche alla luce di alcune patologie che affliggono lo stesso e per le quali sono vivamente consigliate salutari passeggiate del genere, il tutto favorito anche dalla giornata di sole e da un gradevole tepore. D’improvviso, in un tratto del lungomare dove sorgono ristoranti e locali della movida adesso chiusi alla luce della stagione estiva terminata, dinnanzi all’uomo si è fermata un’auto, di colore bianco, dalla quale sono scesi due giovani, poco più che trentenni secondo la testimonianza del malcapitato, mentre un altro sarebbe rimasto alla guida della vettura. I due, dopo aver intimato al 75enne di consegnare loro tutti i soldi in suo possesso, minacciandolo con una pistola (certamente non verificabile se arma vera o piuttosto giocattolo), si sono poi impossessati con estrema facilità dei monili che aveva addosso la vittima (la fede nuziale e una catenina d’oro) poiché nel suo portafoglio di soldi non c’era traccia. Certamente tanto, e più che comprensibile, lo spavento dell’anziano coriglianese, trovatosi minacciato da due malviventi, i quali, unica nota positiva della vicenda, non hanno usato violenza nei confronti dello stesso.

Una volta impossessatisi dei suddetti monili d’oro, i ladri sono ripiombati in auto per darsi alla fuga. L’uomo, visibilmente impaurito, ha fatto subito ritorno a casa e ha raccontato la brutta avventura ai suoi familiari, che dopo averlo tranquillizzato hanno avvertito dell’accaduto i Carabinieri recandosi in caserma per presentare una formale denuncia.

Immediatamente avviate le indagini sul caso da parte dei militari dell’Arma coriglianese, i quali, pur in presenza di pochissimi elementi identificativi sugli autori della rapina (secondo il racconto dell’uomo, italiani ma probabilmente non del luogo, e in assenza della targa dell’automobile utilizzata da quest’ultimi), sono già alla ricerca di tutto ciò che possa essere utile per risalire a questi balordi, avvalendosi anzitutto delle immagini presumibilmente riprese da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

I familiari dell’uomo hanno inteso legittimamente rendere noto il triste e deplorevole fatto per rendere edotta la comunità del grave accadimento, pur se tutto ciò non deve indurre a facili allarmismi ma invitare la cittadinanza alla coesione sociale e al sostegno alle Forze dell’ordine nel loro quotidiano lavoro a favore della sicurezza e della legalità.

