Coriglianese con la cocaina in auto scoperto dai Carabinieri a Cozzo Giardino

Prosegue l’intensa attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale ad opera della Compagnia di Corigliano Calabro guidata dal Capitano Cesare Calascibetta, in particolar modo per ciò che concerne il rispetto delle vigenti disposizioni governative e regionali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 nonché, come da consuetudine, per contrastare qualsivoglia forma d’illegalità.

Nel corso dei quotidiani accurati controlli, difatti, i militari della Stazione di Corigliano Centro hanno sorpreso, lo scorso venerdì, in contrada Cozzo Giardino, un giovane pregiudicato del luogo alla guida di un’automobile; sottoposto a controllo, l’uomo, di 28 anni, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per la quantità di un grammo, suddivisa in due confezioni di cellophane termosigillate. Sanzionato amministrativamente il predetto e sequestrata la droga rinvenuta, i Carabinieri hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida allo stesso conducente e al sequestro dell’auto.

Da segnalare che il 28enne è il medesimo che, dopo solo poche ore, e precisamente il giorno dopo, è stato poi arrestato dagli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Corigliano Rossano nella frazione Schiavonea per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, anche in questo caso del tipo cocaina.

Fabio Pistoia



