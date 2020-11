Corigliano: accoltella il compagno durante una lite, evitata la tragedia grazie ai Carabinieri

Una lite familiare che poteva degenerare. Una vera e propria tragedia scongiurata grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro guidata dal Capitano Cesare Calascibetta.

Il fatto si è verificato lo scorso sabato pomeriggio in un tranquillo condominio di via Provinciale, allo Scalo cittadino, all'interno dell'abitazione di una coppia d'origine romena. Durante un'accesa discussione, probabilmente sorta per futili motivi, una donna ha colpito, con due fendenti, il compagno.

I rumori e le grida del concitato diverbio della coppia hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini di casa, i quali, legittimamente preoccupati, hanno avvertito i Carabinieri. Immediatamente intervenuti con due pattuglie sul luogo, gli uomini del Capitano Calascibetta hanno posto fine alla lite, bloccando la donna e allertando i soccorsi del 118 alla luce delle ferite riportate dall'uomo. Per quest'ultimo, tuttavia, non si sono ravvisate gravi conseguenze, il coltello è stato sequestrato, mentre per la donna, d'intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Fabio Pistoia



