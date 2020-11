Sulle panchine per messaggiare con le fidanzate, 16enni sanzionati dai Carabinieri

Proseguono incessantemente i controlli effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta; controlli condotti con solerzia su tutto il territorio comunale per garantire il rispetto delle norme previste nel Dpcm in materia di prevenzione e contenimento dell'emergenza pandemica Covid-19.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i militari dell'Arma ausonica hanno sorpreso allo Scalo cittadino, nei pressi dell'ufficio postale di via Matteotti, un giovane del luogo, già noto alle forze dell'ordine, che non indossava la mascherina e ne pure sprovvisto; per tale improvvido comportamento, lo stesso è stato pertanto sanzionato.

Sabato scorso, nelle ore della tarda sera, nei pressi degli alloggi popolari situati in via Gramsci, sempre allo Scalo cittadino, gli uomini della Benemerita hanno sorpreso alcuni ragazzi fuori dalle rispettive abitazioni senza validi motivi. In particolare, due ragazzi di 16 anni seduti su panchine che hanno tentato di giustificarsi con i militari asserendo di essere fuori per messaggiare dai cellulari con le rispettive fidanzate; alla luce di tutto ciò, sono stati notificati i relativi provvedimenti amministrativi ai genitori dei due giovani.

Fabio Pistoia

Stampa Email