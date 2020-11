Schiavonea, rissa nella notte. Un arresto dei Carabinieri

Un arresto per rissa e resistenza a pubblico ufficiale è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro guidata dal Capitano Cesare Calascibetta. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina che vive nella provincia di Napoli ma che si trova attualmente per questioni lavorative, essendo impiegato come bracciante agricolo, nella frazione marinara di Schiavonea.

Il tutto ha preso origine dall'intervento, nella tarda serata di ieri, dei militari della Sezione Radiomobile a seguito di una rissa scoppiata nei pressi del Santuario Santa Maria ad Nives di Schiavonea e che ha visto coinvolti 4 soggetti. Alla vista degli uomini della Benemerita, tre si sono dileguati, e sulle cui tracce sono impegnati gli stessi militari per procedere all'identificazione attraverso le telecamere installate nella zona, mentre il marocchino in questione, per sfuggire ai Carabinieri, ha tentato di colpire i medesimi con una bottiglia di vetro; di qui la traduzione in caserma e il successivo arresto.

Fabio Pistoia

