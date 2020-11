Un commosso Gattuso ricorda Maradona: "Adesso è lassù, accanto a mia sorella”

Emozionante e commovente, il ricordo che Gennaro Gattuso, campione del calcio al quale Corigliano Calabro ha dato i natali, ha tracciato di Diego Armando Maradona dopo la gara di Europa League nella quale il Napoli ha battuto 2-0 il Rijeka.

Il tecnico azzurro ai microfoni di Sky ha affermato: “Diego non morirà mai perché ha fatto molte cose straordinarie. Rimarrà sempre vivo, anche se ha sbagliato nella vita privata. Ho avuto la possibilità di parlare moltissime volte con Diego e di cenare con lui. Già ieri sera nel pullman si vedeva che la città non respirava la solita aria. È stata una grande perdita, ma lui non morirà mai perché è una leggenda. Il mio rammarico è non essere riuscito a dargli una scarpata da giocatore".

Il tecnico azzurro ha continuato così nel suo ricordo del fuoriclasse argentino: "Andrà a far compagnia a tante persone, come mia sorella”.

Sempre in merito alla morte di Diego Armando Maradona, Gattuso ha parlato di quanto sia radicata la sua figura, tanto da fare un confronto con il patrono di Napoli, San Gennaro.

Fabio Pistoia



