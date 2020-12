Corigliano: furto in un supermercato di via Provinciale, denunciate due donne

Brillante operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. In poche ore, infatti, i militari sono riusciti a risalire alle autrici di un furto in piena regola.

Erano le 19 circa di domenica scorsa allorquando due donne dell’Est europeo erano intente a fare razzia di merce d’ogni genere all’interno di un supermercato dell’area urbana di Corigliano, situato per l’esattezza in via Provinciale. Le due, difatti, dopo aver acquistato solo qualcosa e dirigersi verso le casse, avevano occultato dentro le proprie borse tutto il resto con l’obiettivo di non pagare il corrispettivo, salvo poi essere scoperte, col loro inequivocabile comportamento, dal personale del medesimo supermercato, che faceva loro notare l’accaduto invitando a restituire la merce trafugata.

Le due, tuttavia, dopo aver alzato la voce, se la davano a gambe levate salendo su un Suv bianco e facendo disperdere le proprie tracce. I Carabinieri, immediatamente giunti sul posto dopo essere stati avvertiti dal titolare dell’attività, iniziavano subito a raccogliere informazioni e visionare immagini realizzate dall'impianto di sicurezza, utile per l’identificazione delle fuggitive. E così è stato, riuscendo in un battibaleno a rintracciare le due, residenti in una zona vicina a quella del luogo ove si è consumato il tutto.

Entrambe le donne, a seguito della denuncia del titolare del predetto supermercato, sono state deferite all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.

Fabio Pistoia



Stampa Email