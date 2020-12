Tragedia sfiorata a Schiavonea: denunciato dai Carabinieri un 47enne alla guida sotto l’effetto di alcol e droga

Sarebbe potuta culminare in una vera e propria tragedia, ma – grazie a Dio – così non è stato. Quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Provinciale, nella popolosa frazione comunale di Schiavonea, è difatti grave e riguarda un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture, scontratesi frontalmente.

In un’auto viaggiava il solo conducente, un uomo di 47 anni del luogo, mentre nell’altra un’intera famiglia d’origine romena. È stato proprio l’italiano a provocare il terribile impatto, invadendo la corsia opposta e andando così a collidere frontalmente con l’altro abitacolo. Per fortuna, lo scontro non ha causato gravi feriti, anche se le automobili hanno riportato seri danni, e tempestivo ed efficace si è rivelato l’intervento di due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta.

I militari, infatti, hanno provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti etilometrici e di assunzione di sostanze stupefacenti nei confronti dei rispettivi conducenti delle vetture e provvedendo finanche a portare gli stessi presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino “Compagna”. Dai risultati pervenuti stamattina s’è evinta un’amara scoperta: la presenza di valori altissimi di alcol, nonché di sostanze stupefacenti, nel sangue del 47enne che ha causato la tragedia sfiorata.

Quest’ultimo, oltre ovviamente alle responsabilità civili del caso, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver cagionato incidente con feriti, e rischia condanne molto pesanti. La vettura sulla quale viaggiava l’uomo è risultata, inoltre, essere la stessa utilizzata mesi addietro da un uomo di nazionalità albanese arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia perché trasportava sostanze stupefacenti.

Fabio Pistoia



