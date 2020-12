Chiarimenti sull'ordinanza Tar riapertura scuole

In allegato delucidazioni inerenti l'ordinanza del tar in riferimento , ad ora, solo alla riapertura della scuola dell'infanzia paritaria Magnolia che ha promosso l'opposizione insieme ad alcune famiglie.

Gentile Redazione,

in seguito alla pronuncia odierna del TAR della Calabria con la quale sospende l’efficacia dell’ordinanza con cui il sindaco Flavio Stasi aveva disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, la sottoscritta Teresa Pia Renzo, in qualità di rappresentante legale della Magnolia, società cooperativa sociale ONLUS, con sede in via Blasco, snc a Corigliano Rossano, gestore del Polo d’infanzia “Magnolia” scuola d’infanzia paritaria e asilo nido accreditato, specifico quanto segue:

la richiesta al TAR di annullamento della ordinanza comunale n. 197 del 12 novembre 2020 è stata inoltrata da me e da alcune famiglie di bambini iscritti, in quanto le motivazioni che hanno portato alla chiusura delle scuole per l’infanzia erano, a mio avviso, infondate e insufficienti. Oggi la Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale accoglie l’istanza e sospende l’ordinanza sindacale impugnata, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

Varie le ragioni addotte dai giudici amministrativi, tra cui l’inserimento della Calabria in zona arancione «la quale consente la ripresa delle lezioni in presenza anche degli alunni di seconda e terza media con la conseguenza che il dato, riportato nell’atto impugnato, riferito dall’ASP di Cosenza, di 19 casi positivi “tra i minori della comunità di Corigliano-Rossano”, in assenza di altri elementi e circostanze, non appare idoneo da solo a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale considerato - addirittura nella loro totalità - possano ritenersi volàno di diffusione epidemica al punto di giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente nella misura, sproporzionata, esercitata nel caso di specie, atteso oltretutto che, secondo il principio di prova fornito dai ricorrenti, l’istituto scolastico frequentato (OMISSIS) non risulterebbe fino a questo momento interessato da contagi né fra gli alunni né fra il personale». I giudici rilevano anche che «con ordinanza regionale n. 90 del 29 novembre 2020, il Presidente f.f. della Regione Calabria ha, al punto 7 della stessa, “confermato l’utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all’interno del contesto scolastico”» evidenziando inoltre che «nel caso di specie, trattandosi di scuola materna, il profilo didattico quanto meno si mitiga a vantaggio di quello inerente il legame affettivo ed educativo, di per sé naturalmente bisognevole di presenza fisica, ferme in ogni caso le considerazioni già rese in precedenti provvedimenti cautelari monocratici di questo T.A.R. relativi al fenomeno del cd. divario digitale afferente la frequente carenza di effettiva possibilità per gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche e in generale educative “a distanza” sostitutive, per quanto possibile data l’età dei discenti, della presenza in aula, non potendosi ritenere risolutivo l’invito ai dirigenti scolastici a vigilare affinché tutti gli alunni siano dotati di idonei dispositivi digitali».

Pertanto, con tale ottenimento, la Magnolia da domani riaprirà le proprie attività scolastiche, per il resto non godo del potere di pronuncia.

Cordiali saluti,

Teresa Pia Renzo

