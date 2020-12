Corigliano, blitz dei Carabinieri nei pressi del Castello: garage adibito a circolo ricreativo, 8 sanzioni

Ennesima brillante operazione portata a compimento dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano Calabro agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. I militari della Stazione di Corigliano Centro, unitamente a diverse pattuglie della locale Compagnia, hanno difatti effettuato, nelle ore della notte appena trascorsa, un vero e proprio blitz nelle immediate vicinanze del Castello ducale, nel cuore del centro storico cittadino.

Gli uomini della Benemerita hanno scoperto l’esistenza di un circolo ricreativo “abusivo”, poiché sorto in un garage all’uopo trasformato in luogo d’incontro tra più persone, in violazione delle vigenti norme anti-assembramenti contenute nei Dpcm, tra le misure attuate quali strumenti di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

All’interno del garage, i militari hanno sorpreso ben 8 persone, prive di alcun distanziamento e di dispositivi di protezione individuale, e pertanto tutte sanzionate amministrativamente come da prassi; sono così scattate ammende pari a 400 euro per 5 di loro e di 800 euro, invece, per le restanti tre in quanto “recidive”, ossia già precedentemente sanzionate per medesime violazioni, tra le quali il titolare di un circolo ricreativo a tutti gli effetti, attualmente chiuso.

Prosegue, quindi, senza sosta l’attività posta in essere sull’intero territorio dal Capitano Calascibetta e da tutti i suoi uomini anche sul fronte della più stretta vigilanza e rispetto delle disposizioni governative utili per prevenire e contenere l’epidemia in atto, scongiurando così forme di contagio da Coronavirus nella cittadinanza.

