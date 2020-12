Corigliano, uomo si sente male: salvato in casa grazie ai Carabinieri

Una storia a lieto fine che ricorda il libro “Cuore” e vede protagonisti i Carabinieri della Compagna di Corigliano Calabro agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. I militari della locale Centrale Operativa, unitamente a tutti gli altri Carabinieri della Compagnia cittadina, infatti, con il loro tempestivo intervento, hanno reso possibile salvare la vita ad un uomo.

Questi i fatti. Nelle ore della notte appena trascorsa è arrivata al 118 una chiamata d'urgenza da parte di un soggetto di Cosenza, adesso a Corigliano per trascorrere qualche giorno nella sua seconda casa, che accusava un improvviso malore; la telefonata s'interrompeva improvvisamente, facendo così temere per la salute dell'uomo, ma i sanitari non riuscivano ad intervenire poiché ignoravano l'indirizzo dell'abitazione dello stesso. Il personale del 118 chiamava così in soccorso i Carabinieri. Il centralinista della Centrale Operativa della Compagnia di Corigliano si attivava immediatamente, allertando dapprima due pattuglie della medesima Compagnia ausonica e, in secondo luogo, facendo gli opportuni accertamenti in banca dati, sia tramite il cellulare sia tramite il nominativo (con l'aggiunta che il tutto era più difficile poiché il soggetto che necessitava d'aiuto è di Cosenza), riuscendo così ad individuare l'esatto domicilio dell'uomo.

Le pattuglie si portavano, quindi, presso l'abitazione indicata, unitamente ai Vigili del fuoco frattanto intervenuti, che sfondavano la porta, ed ai sanitari. Il soggetto veniva trovato privo di sensi a terra e pertanto portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, e difatti subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per un aneurisma. L'uomo si trova attualmente in prognosi riservata e solo grazie all'immediato intervento dei Carabinieri si è riusciti a risalire all'indirizzo della casa dove si trovava l'uomo ed essere messo in salvo dai sanitari, rendendo almeno possibile il necessario intervento chirurgico. Una bella pagina di efficienza, umanità e abnegazione scritta dagli uomini guidati con diligenza dal Capitano Cesare Calascibetta, sempre pronti a garantire sicurezza e ordine pubblico in città.

Fabio Pistoia

