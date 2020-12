Spaccio di droga, annullate misure cautelari per coniugi coriglianesi

CORIGLIANO ROSSANO, 19 dicembre 2020 - Sono stati rimessi in libertà senza obblighi e annullata ogni misura cautelare per i coniugi coriglianesi P.M. di anni 42 e L.A.S di 32, arrestati lo scorso giugno dalla polizia di Lamezia Terme, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per spaccio di stupefacenti.

Viene quindi accolta in toto la richiesta avanzata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Ettore Zagarese, Nicoletta Bauleo e Umberto Tarantino.

IL FATTO - Gli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme avevano fermato l’autovettura per un normale controllo. Successivamente, insospettiti dal comportamento dell’uomo al volante, avevano deciso di svolgere una perquisizione completa rinvenendo 10 involucri di sostanza stupefacente per un totale di cinque chili, corrispondenti a 3mila dosi di droga.

Il quarantunenne coriglianese era stato quindi tradotto in carcere mentre per la sua compagna era stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

P.M., in accoglimento delle tesi dei difensori, aveva già lasciato il carcere ed era agli arresti domiciliari.

LA DIFESA - La difesa della coppia è stata assunta dunque dagli avvocati Ettore Zagarese, Nicoletta Bauleo e Umberto Tarantino, che hanno ottenuto l'annullamento delle misure restrittive.

Alla coppia è stato anche restituito il veicolo sequestrato dalle forze dell'ordine.

