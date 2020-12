Corigliano: calci e pugni ai Carabinieri, ubriaco e in possesso di eroina: arrestato 48enne domiciliato a Schiavonea

Un'importante operazione a presidio e tutela della sicurezza della comunità è stata effettuata nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta. Un uomo di 48 anni, originario di Terranova da Sibari ma domiciliato nella popolosa frazione comunale di Schiavonea, è stato arrestato

dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia ausonica poiché responsabile di una serie di gravi reati commessi in flagranza: false attestazioni e dichiarazioni sulle generalità a pubblico ufficiale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, detenzione di sostanze stupefacenti.

Questi i fatti. Nella serata di ieri, all'incirca verso l'orario di chiusura delle attività commerciali, a seguito di segnalazioni provenienti da numerosi cittadini, una pattuglia della Sezione Radiomobile interveniva presso un supermercato situato in via Fontanelle, a Corigliano Scalo; all'interno dell'attività, infatti, era presente un soggetto italiano in stato di forte alterazione a causa di ubriachezza, il quale, fermato dai Carabinieri, non esitava a prendere a calci e pugni gli stessi militari, arrivando addirittura a sferrare un pugno all'autovettura di servizio.

Sul posto, allertati dai colleghi, giungevano altre pattuglie dell'Arma coriglianese, che provvedevano ad arrestare l'uomo e sottoporlo a perquisizione personale, dalla quale si scopriva la presenza di un involucro di sostanze stupefacenti del tipo eroina, per una quantità pari a 1,5 grammi. L'uomo, condotto in caserma, forniva false generalità ai militari, e difatti, a seguito di fotosegnalamento, emergeva la sua vera identità; disposti gli arresti domiciliari, il 48enne è adesso in attesa di essere giudicato dall'Autorità Giudiziaria.

Significativa operazione, questa portata a termine dagli uomini del Capitano Cesare Calascibetta, mirata a tutelare i cittadini da tale uomo che, privo di senno, molestava e importunava dipendenti e clienti del supermercato in questione.

Fabio Pistoia

