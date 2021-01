Domani giornata epocale: all’Ospedale “Compagna” s’inaugura la stagione dei vaccini

Una data “storica” per la comunità residente nell’area urbana di Corigliano della terza città della Calabria. S’inaugura, infatti, ufficialmente domani, sabato 9 gennaio 2021, presso l’Ospedale “Guido Compagna”, la stagione dei vaccini, con l’avvio della somministrazione del fondamentale antidoto al Covid-19, unico strumento per contrastare l’avanzata dell’emergenza epidemiologica in atto e scongiurare così ulteriori contagi nella popolazione.

Come da crono-programma generale, sulla scia di quanto già avvenuto nel presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” della vicina area urbana di Rossano nonché in tutti i nosocomi del Paese, la fase della vaccinazione riguarderà inizialmente gli operatori sanitari e socio-sanitari, medici e infermieri, tra le categorie più esposte al rischio del contagio e quotidianamente in trincea nella lotta al virus. Sarà la volta, subito dopo, del personale e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani, poi degli anziani over 80 anni, e ancora delle persone di età compresa tra i 60 ed i 79 anni e della popolazione con almeno una comorbidità cronica.

Velocizzazione nella somministrazione dei vaccini, quindi, anche sul territorio comunale, grazie alla sensibilità e all’impegno profuso dal direttore sanitario generale dello Spoke di Corigliano Rossano, dottor Pierluigi Carino, dal dirigente medico del Dipartimento Prevenzione ed Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dottor Carlo Cimino, e dal direttore dell’U.O.C. di Medicina Generale della città, dottor Luigi Muraca, professionisti della sanità che non hanno lesinato tempo ed energie per addivenire a tale risultato al fine di garantire celerità ed efficacia alla fase organizzativa di tale delicato quanto atteso iter, certamente salutato con favore dall’intera popolazione.

Fabio Pistoia



