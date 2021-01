CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CONTINUA L’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Corigliano Rossano, 9 gennaio 2021 – Continua l'opera di controllo e monitoraggio del territorio contro il degrado urbano e l'inqualificabile azione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e ingombranti di ogni tipo. Sono 350 i siti urbani, extraurbani e delle contrade che vengono monitorati 24 ore su 24 dalle forze della Polizia Municipale anche con l’ausilio delle foto trappole.

E proprio grazie alla tecnologia a distanza sono in aumento i verbali elevati dal personale della Polizia Locale contro gli “incivili” che continuano a danneggiare il nostro territorio.

“Inquinare e deturpare il territorio della nostra bellissima città è un atto ignobile e deplorevole che combatteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione - ha affermato il sindaco Stasi -. Non lasceremo che una minoranza di cittadini privi di senso civico possa continuare ad abbandonare rifiuti di ogni genere per le strade e le contrade del nostro territorio. Un malcostume che va a discapito dell’intera comunità sia sotto il profilo ambientale che economico, in quanto una maggiore percentuale di raccolta differenziata – ha concluso il Sindaco - porterebbe alla diminuzione delle tariffe della Tari delle famiglie di Corigliano-Rossano”.

Ricordiamo ai cittadini che è possibile conferire i rifiuti ingombranti, gratuitamente, presso i centri di raccolta comunali siti in C.da Bonifacio e in C.da Pennino (nei pressi degli autoparchi comunali), in Via G.Rizzo (zona Traforo centro storico Rossano) e in C.da S. Irene presso la sede della Ecoross. Inoltre è sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio gratuito chiamando il numero 0983/565045.

Stampa Email