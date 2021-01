Contagi alle stelle e piazze aperte con assembramenti: dov’è il sindaco e dove sono gli assessori?

Altro che assenza di controlli dei Carabinieri (e delle altre forze di polizia). I controlli ci sono eccome, di giorno e di notte, ma per controlli non si può mica intendere il pedinamento “ad personam” da parte dei militari, soprattutto nei confronti dei giovanissimi.

Il problema è un altro: Corigliano Rossano, in piena emergenza epidemica, continua a registrare quotidianamente picchi di contagi, che riguardano ogni età e area del territorio comunale, ma, eccezion fatta per il capitolo scuole che interessa altro aspetto della vicenda, sembra che poco o nulla ci si occupi di quanto accade in città. Un solo esempio: Piazza Salotto in Corigliano Scalo ed altri luoghi di ritrovo di ragazzi e adolescenti, con tanto di assembramenti incuranti della pandemia in corso. Scene che si susseguono fin dalle scorse festività natalizie e che non registrano alcun segnale di miglioramento, mandando così in fumo i sacrifici che la stragrande maggioranza dei cittadini responsabili sta affrontando con comportamenti improntati alla serietà e alla correttezza individuale e collettiva.

Eppure, la legge indica precisi ruoli e responsabilità ben definite nei confronti di chi ricopre ruoli di governo in ambito locale. In base al Dpcm in materia dello scorso 18 ottobre, i sindaci possono decretare, tramite apposita ordinanza, la chiusura completa o parziale di strade e piazze dove potrebbero verificarsi assembramenti pericolosi per il rischio contagio da Covid. A metterlo nero su bianco è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul medesimo Dpcm e una circolare del Ministero dell’Interno firmata dal capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi. Pur essendo stata cancellata dal Dpcm, la parola sindaci riemerge infatti nella circolare che chiarisce i termini del decreto Conte. “Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21 delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”, si legge nella circolare. “Il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del sindaco, quale autorità sanitaria”, nonché “in qualità di ufficiale di governo”. Ma “l’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e Prefetto”.

Non solo limitazioni nelle ore serali. Sono frequenti, infatti, i casi di diversi sindaci di altrettanti comuni italiani che hanno disposto, per ragioni d’opportunità al fine di contrastare situazioni d’assembramento e similari, la chiusura di determinate piazze o strade anche in altri orari (ad esempio pomeridiani) con definite tempistiche e modalità, tutelando in tal modo la salute pubblica e agevolando anche il lavoro delle Forze dell’ordine. Ci chiediamo perché tutto questo non sia possibile qui, perché non si registrino iniziative da parte del sindaco e della giunta. Cos’altro dobbiamo aspettare?

Fabio Pistoia



