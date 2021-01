L'Associazione Libera consegna immobile confiscato alla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano

Domani, martedì 26 gennaio, presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Corigliano, diretto dal Capitano Cesare Calascibetta, alla presenza di don Ennio Stamile, referente regionale Libera Calabria, sarà consegnato un immobile confiscato a Carmine Garone, risultato essere un imprenditore di riferimento della cosca dei Forastefano,

imposto quale subappaltatore in lavori pubblici e privati, con il precipuo compito di mettere a disposizione i propri conti correnti al fine di garantire le fluttuazioni di capitale secondo le esigenze finanziarie della consorteria. "Una classica operazione, - spiega l'Associazione Libera - posta in essere dalla consorteria criminale tra le più violente e sanguinarie delle ’ndrine calabresi, tesa al riciclaggio delle ingenti somme di danaro provenienti da traffico di stupefacenti, usura e racket. La confisca è stata disposta a seguito di sentenza del Tribunale di Castrovillari recante n. 93 del 2010, parzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 614/2011 e divenuta parzialmente definitiva in data 23/06/2013 a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. L’immobile oggetto di consegna è un appartamento di circa mq 100, posto al primo piano, di un fabbricato composto da tre piani, sito in Trebisacce, e destinato ad alloggio di servizio per l’Arma dei Carabinieri. Come Libera Calabria, salutiamo con profonda soddisfazione l’esito positivo del lungo iter giudiziale che ha visto ancora una volta l’impegno e la tenacia del dr. Antonio Arnoni dell’Agenzia del Demanio di Cosenza. Siamo fortemente persuasi che occorre accelerare l’iter burocratico amministrativo-giudiziale di tali beni, onde poter consentire un più rapido riutilizzo sociale ed evitare, altresì, il rischio di degrado a volte anche strutturale. Auspichiamo, infine, che i processi presieduti dal Presidente della seconda sezione penale della Corte di Appello di Catanzaro, Marco Petrini, reo confesso di reati di corruzione, e per questo identificato come “giudice aggiusta sentenze”, siano presto sottoposti a revisione. In modo particolare quelli relativi alla restituzione dei beni confiscati".

Fabio Pistoia



