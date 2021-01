Corigliano in festa per i 100 anni della signora Annunziata Straface

Una grande donna di fede, dalla profonda umanità e sensibilità, simpatica e socievole, che ha dedicato tutta la sua esistenza alla famiglia e al lavoro. Una donna straordinaria, concittadina residente nella frazione Cantinella dell'area urbana coriglianese, che oggi, 29 gennaio, raggiunge un lusinghiero risultato: 100 anni di vita, genetliaco costituito da valori fortemente radicati e sempre attuali.

Annunziata Straface nasce nel 1921 a San Demetrio Corone da mamma Filomena e papà Santo ed è la settima di otto figli. Cresciuta in mezzo alla campagna tra una foglia d'ulivo e un campo di grano, incontra Demetrio, marito, complice e padre dei suoi cinque figli, dai quali sono nati 19 nipoti cresciuti nell'amore e nel rispetto. È sempre stata una donna dedita al lavoro, si è dedicata costantemente alla terra e alla cura del bestiame. Lo dimostrano le sue mani sporche, che hanno sempre profumato di dignità. Donna combattiva che non si è mai arresa, neanche quando la fatica ha preso il sopravvento, quando c'erano mille motivi per cadere, ma lei ne ha trovato sempre uno in più per rialzarsi.

Dopo la morte del marito, la signora Annunziata si trasferisce nella frazione Cantinella da sua figlia Lucia e dal genero Giorgio. Non ha mai perso la sua autonomia e la sua indipendenza, non ha mai tralasciato la cura personale e soprattutto la passione per la pasta fatta in casa. Lo scorso anno, nel mese di ottobre, a causa di una caduta si rompe il femore ma, ancora una volta, dimostra di essere un vero e proprio vulcano in eruzione; viene ricoverata e operata il 13 di ottobre a Policoro, in piena pandemia. I familiari temevano il peggio ma, ancora una volta, la signora Annunziata ne è uscita vittoriosa grazie a medici e infermieri ed in modo particolare alla nipote Sonia, che col suo grande amore si è presa cura di lei.

La signora Annunziata Straface rappresenta un fulgido esempio di vita, soprattutto per le nuove generazioni; esempio di dignità, laboriosità e gioia di vivere, che col suo sorriso disarmante costituisce un modello comportamentale e un tangibile punto di riferimento. Fervidi auguri per tanti anni ancora all'insegna della serenità e della felicità.

Fabio Pistoia



