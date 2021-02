Corte dei Conti: nessuna responsabilità per gli ex Consiglieri Comunali di Corigliano!

La vicenda relativa al presunto danno erariale subìto dall’ex Comune di Corigliano Calabro in merito alla approvazione dei debiti fuori bilancio che vedeva coinvolti, tra gli altri, gli ex consiglieri comunali: Pasquale Magno, Yole Sposato, Angelo Caravetta, Francesco Algieri, Maddalena Avolio, Adriano Cosimo Primavera, Francesco Giuseppe Bruno, Giampiero Serafino Dardano, Giuseppe Turano, Luigi Francesco Altomonte, Antonio Ascente, Fabio Olivieri, si è conclusa con l’archiviazione della Procura regionale.

Le difese degli accusati erano rappresentate dagli avvocati Federico Jorio, Mario Elmo e Massimo Ruffo, a cui va il ringraziamento unanime dei consiglieri comunali per il proficuo lavoro svolto.

Il provvedimento di archiviazione della Procura Regionale della Corte dei Conti, accogliendo totalmente le argomentazioni e le deduzioni difensive degli accusati, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per esercitare l’azione di danno erariale nei confronti degli accusati medesimi i quali, quindi, non sono stati neppure citati a giudizio dinanzi alla Corte dei Conti: si è trattato di un provvedimento definitivo e preliminare rispetto alla instaurazione del giudizio contabile, che non si è neppure celebrato.

Soddisfazione esprimono gli ex consiglieri Comunali, “Chi crede, come noi, nel valore del garantismo, non può che salutare con soddisfazione l’archiviazione arrivata dalla Corte dei Conti.

Chiunque fa politica, dovrebbe tenere bene a mente che il terreno di confronto e anche scontro deve essere sempre e solo quello della politica”. Qualcuno non ha perso occasione anche in questa circostanza per diffondere notizie false tese a screditare l’uomo prima ancora del politico! Ancora una volta abbiamo preferito attendere serenamente il lavoro della magistratura contabile che, come già la Commissione di Accesso, ha certificato la bontà e la legalità delle scelte operate negli anni in cui abbiamo avuto il privilegio e l’onore di rappresentare la nostra città!

Gli ex Consiglieri Comunali della Città di Corigliano Calabro

