Intervento chirurgico d’importanza mondiale eseguito dal dottore Promenzio

Uno straordinario intervento chirurgico, un primato mondiale che porta anche la firma di un brillante professionista della sanità di Corigliano-Rossano: il dottore Luigi Promenzio, responsabile di “Villa Serena For Children” – Ortopedia Pediatrica di Catanzaro, sempre in prima linea sul fronte della tutela della salute.

Un intervento chirurgico eseguito su una piccola paziente di appena 14 anni: la sostituzione totale dell’articolazione delle anche. L’operazione è stata effettuata a “Villa Serena”. La piccola, affetta da una grave forma di Morbo di Still (Artrite idiopatica giovanile), era stata sottoposta per anni in altre sedi a terapie con corticosteroidi che hanno determinato una gravissima necrosi avascolare delle teste femorali bilateralmente e con conseguente impossibilità alla deambulazione.

Il delicato intervento è stato possibile grazie all’efficacia delle cure, durate mesi, dell’equipe pediatrica che segue la piccola, al cui interno figura il dottore Promenzio. Un grande orgoglio per la struttura protagonista di tale evento, ma anche un motivo di legittima soddisfazione per la comunità di Corigliano-Rossano, fiera di annoverare tra i suoi concittadini questo giovane quanto già importante medico.

«Per la Calabria – spiega Luigi Promenzio – è una giornata importante perché abbiamo fatto un atto chirurgico che non ha raffronti omogenei in letteratura per gravità della patologia, per produzione ingegneristica e per una bambina sotto peso e con problemi staturali. C’è voluto un po’ di coraggio, ma abbiamo messo insieme grandi professionalità del territorio. Ci abbiamo creduto e anche con un po’ di incoscienza abbiamo raggiunto questo risultato. Ci tengo a precisare che di sostituzioni di protesi d’anca bilaterale per questa patologia nei bambini ci sono pochissimi casi al mondo, nessun riferimento per bambini sottopeso».

