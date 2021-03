Giudiceandrea (Pd) si complimenta con il dottor Promezio

Sono onorato di essere amico di Gino Promenzio. Il Dottor Gino Promenzio è ormai assurto alla fama mondiale per tutta una serie di attività realizzate in favore di bambini che arrivano, per la prima volta, dalle altre regioni per farsi curare dalle sue preziosi mani e dalla sua équipe a Villa Serena.

Mi onora e mi vanto di essere suo personale amico e di essere stato mio sostenitore nelle ultime recenti vicende politiche su Rossano-Corigliano che lo hanno visto protagonista di questa fusione fra due grandi città per la creazione della città più grande della provincia di Cosenza che avrebbe dovuto essere il luogo dove far ripartire tutta quanta la nostra provincia e la nostra regione.

Di recente abbiamo potuto vedere il dottore Promenzio e la sua équipe operare una ragazza di 14 anni e di darle la possibilità di poter camminare. Un vero miracolo in Calabria, piagnona disposta ad auto flagellarsi, esistono isole di una felicità immensa dove non solo chi opera e chi adempie al proprio dovere lo fa dando l’esempio al resto del Paese. Tutto ciò è un esempio per l’intera comunità scientifica italiana e mondiale. Va sottolineato con orgoglio il lavoro realizzato dall’équipe Promenzio e tutto quanto quello che viene fornito oggi dallo staff di Villa Serena ai nostri figli e a questi bimbi che hanno avuto la sfortuna di incorrere in un destino sbagliato ma grazie alla scienza e alla abilità e conoscenza del dottore Gino Promenzio riescono a tornare ad avere una vita.

Giuseppe Giudiceandrea

Coordinatore Forum provinciali Pd Cosenza

