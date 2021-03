CORIGLIANO-ROSSANO SALUTA IL NUOVO ARCIVESCOVO SUA ECCELLENZA MONSIGNOR MAURIZIO ALOISE

CORIGLIANO-ROSSANO, 20 marzo 2021 - L'amministrazione comunale saluta il nuovo Arcivescovo della diocesi di Rossano-Cariati, monsignor Maurizio Aloise, il suo "Già mi sento in mezzo a voi" ci riempie di orgoglio e fiducia per quello che sarà il suo cammino pastorale nella nostra diocesi.

«Il vostro nuovo Pastore, carissimi, intende mantenere e curare un rapporto di paternità con tutti voi; con i presbiteri, in particolare, e con il mondo laicale in generale, la cui collaborazione è fondamentale per un progetto pastorale rispondente alle nuove esigenze della storia e della cultura di oggi. Camminiamo insieme, continuando a far fronte in modo positivo a eventi traumatici, sapendoci riorganizzare per raggiungere nuovi traguardi». Nelle sue parole la speranza di un cammino che siamo pronti ad affrontare insieme, ognuno per le sue competenze e settori, in un momento particolarmente complesso per la nostra comunità e il mondo intero.

«Ringrazio monsignor Giuseppe Satriano, augurandogli nel frangente una buona guarigione, per l'esimia opera pastorale condotta nella nostra diocesi e per il rapporto di amicizia e profondo rispetto instauratosi durante la mia consiliatura - ha commentato il sindaco Flavio Stasi - auspico di avere lo stesso franco confronto, la stessa chiarezza di visione e prospettive, da laico, con sua Eccellenza, monsignor Maurizio Aloise, il nostro nuovo Arcivescovo, al quale invio i miei personali, unitamente a quelli dell'amministrazione, più sentiti auguri, un caloroso benvenuto e buon cammino tra di noi».

«La attendiamo con speranza e fiducia»

